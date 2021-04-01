الفالح: حكومة خادم الحرمين تدعم استثمار القطاع الخاص السعودي في العراق

التقى السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق، أمس الأربعاء، بقصر الملك سعود في الرياض، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان وعدد من رجال الأعمال السعوديين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في العراق، وسبل تذليل التحديات التي تُواجه القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

وأكَّد رئيس الوزراء العراقي على أنَّ البلدين يهدفان إلى تطوير علاقاتهما، مشيرًا إلى أنَّ العراق يوجد بها العديد من الفرص الثمينة، وأنه يتطلع لاستغلال الشركات السعودية لأكبر قدر ممكن من هذه الفرص.

وأفاد أن جمهورية العراق تعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين لتسهيل فرص الاستثمار بها.

من جهته، أكد وزير الاستثمار أن حكومة خادم الحرمين الشريفين مستمرة وبلا تردُّد بدعم القطاع الخاص السعودي للاستثمار في العراق، وستعمل مع الحكومة العراقية على تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

