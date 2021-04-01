«الصخري»: عواصف ترابية وتكوينات ممطرة على مناطق عدة.. اليوم

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الخميس، تشكّل تكوينات ممطرة مع احتمالية عواصف ترابية مع بعض السحب الرعدية على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ظهيرة ومساء اليوم الخميس ١٩ شعبان متوقع بإذن الله تشكّل تكوينات ممطرة محدودة وخلايا رعدية خفيفة شرق المهد ونواحي عفيف الدوادمي وأجزاء من منطقة القصيم وربما جنوب وجنوب شرق منطقة حائل ونواحي الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء» مشيرًا إلى احتمالية العواصف الترابية واردة مع بعض السحب الرعدية».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية.

اقرأ أيضًا:

«الصخري» يتوقَّع رياحًا باردة تثير الغبار على عدة مناطق بالمملكة

«الصخري» يتوقع رياحًا وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة

«الصخري» يتوقع حالة ماطرة على معظم مناطق المملكة ويحدد مددتها