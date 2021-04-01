الأرصاد: سحب رعدية ورياح وأتربة نشطة تؤثر على بعض مناطق المملكة.. الخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة تكون سحب رعدية ونشاطا للرياح والأتربة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، رنية، تربة» والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع، الحناكية» والرياض «الدوادمي، عفيف» تشهد رياحا نشطة وسحبا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

فيما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مناطق القصيم «البكيرية، الرس، المذنب، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» والرياض «الرين، السليل، حوطة بني تميم، وادي الدواسر، الخرج، الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، الزلفي، المزاحمية، ثادق، حريملاء» وحائل «الحائط، الشملي، السليمي، بقعاء، حائل، سميراء، موقق».