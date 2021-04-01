تنويه من سفارة السعودية بأستراليا: توقف العمل 4 أيام.. واستثناء «الطوارئ»

الرياض - محمد عبدالله - بمناسبة إجازة الفصح..
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، أنها ستتوقف عن العمل لمدة أربعة أيام بمناسبة إجازة الفصح.
وذكرت السفارة- عبر حسابها على تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة الفصح، بدءًا من يوم الجمعة ٢ أبريل ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء ٦ أبريل ٢٠٢١م.
وطالبت سفارة السعودية لدى أستراليا، من المواطنين والمبتعثين، الاتصال بها في الحالات الطارئة.
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