المعلمي يُهنئ جورجيا بذكرى استقلالها.. ويؤكد على أواصر العلاقة بين البلدين

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة السفير كاها أمنادزه بمناسبة احتفال بلاده بمرور 30 عامًا على إعلان استقلالها.

وأكد السفير المعلمي، خلال المشاركة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنياً لجورجيا وشعبها دوام التقدم والنجاح.

حضر الحفل جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن جانب وفد المملكة مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.