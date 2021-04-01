السعودية اليوم / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية بالصين في بيان اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل في البر الرئيسي الصيني إلى 90217 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

// انتهى //

10:49ت م

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بكين 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت اللجنة الوطنية بالصين في بيان اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات وصل في البر الرئيسي الصيني إلى 90217 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.// انتهى //10:49ت م0036

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