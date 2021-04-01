السعودية اليوم / تسجيل 551 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سئول 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 551 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 103.639 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1731 حالة وفاة .

// انتهى //

10:33ت م

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سئول 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 551 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 103.639 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1731 حالة وفاة .// انتهى //10:33ت م0033

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