السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياحٌ نشطةٌ وسحبٌ رعدية على منطقة ‏حائل



حائل 19 شعبان 1442 هـ الموافق 1 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم - بمشيئة الله تعالى – تتضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة مساء حتى التاسعة مساءً.

// انتهــى //

10:04ت م

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