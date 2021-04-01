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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية ).

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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