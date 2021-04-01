السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 24300 إصابة جديدة بكورونا



برلين 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24300 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و833173 إصابة، فيما بلغ إجمالي 76543 وفاة.

// انتهى //

08:24ت م

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برلين 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 201 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و833173 إصابة، فيما بلغ إجمالي 76543 وفاة.// انتهى //08:24ت م0017

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