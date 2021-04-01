بنك البلاد يطرح صكوكاً من الشريحة الثانية مقومة بالريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) “الصكوك” مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ثلاثة مليار ريال.

ويشمل الطرح عرض لحاملي الصكوك بقيمة مليارين ريال مستحقة 2026م والتي سبق أن أصدرها البنك للاشتراك عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة.

وأوضح البنك إنه سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق بالأمس مرتفعاً 272.48 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.82 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساب للتكافل، والأهلي للتكافل، وأسيج، والسعودي الفرنسي، وسابك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ذيب، وريدان، وإسمنت الجوف، وأنعام القابضة، وعسير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 5.40%.

الأكثر نشاطاً:

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعاً 140.12 نقطة ليقفل عند مستوى 24291.91 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 335 ألف سهم تقاسمتها 770 صفقة.



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