رئيس وزراء جمهورية العراق يصل جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - واس

وصل دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى جدة اليوم .

وكان في استقبال دولته بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وكان الكاظمي قد غادر الرياض اليوم في طريقه إلى جدة، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين .



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