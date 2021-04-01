اخبار السعوديه

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا