شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": هطول أمطار على معظم المناطق اليوم وغداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني هطول أمطار من اليوم الخميس وحتى غداً الجمعة .

وقال عبد العزيز الحصيني أن الأمطار ستكون خفيفة واحياناً متوسطة مع رياح مغبرة وأجواء حارة نهاراً على معظم المناطق يومي الخميس والجمعة تتراوح بين "33" ل 37" ومعتدلة ليلاً تتراوح بين 20 ل 26 درجة مئوية ومن اليوم الخميس تسرب هواء بارد على الشمالية .

وأضاف أن الإنخفاض في الحرارة يمتد شمال الغربية والوسطى والشرقية من الجمعة ومن مساء السبت المقبل .

كما توقع أن يصل العاصمة الرياض والشرقية ، ومن الأحد يتعمق جنوب الرياض والشرقية ونجران ومقدار الإنخفاض بين "6" و"10" درجات مئوية مع غبار لتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة فجراً .