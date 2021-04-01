شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم خروج المرأة "المُعتدة" لتلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم خروج المرأة المعتدة لتلقي لقاح كورونا

وتوجهت سيدة بسؤالها للشثري: " توفى زوجي وأنا في العدة هل يجوز لي الخروج لأخذ لقاح كورونا؟ ".

وأجاب الشثري قائلا:" إن خروج المُعتدة من الوفاة في النهار لحاجة من الحاجات لا حرج فيه "،ضاربًا مثلا بفاطمة بنت قيس، حيث خرجت بالنهار لقضاء حاجة.

وأضاف: " كذلك نساء شهداء غزوة أحد، كان يخرجن بالنهار، ويتحدث بعضهن لبعض، ثم يبتن في بيوتهن، فإن ذلك من الأمور الجائزة "، لافتًا أنه لا حرج في خروج المعتدة للتطعيم باعتباره من ضمن الحوائج.