شكرا لمتابعة خبر عن الكاظمي يغادر الرياض ويصل جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وصل دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى جدة اليوم الخميس.

وكان في استقبال الكاظمي بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

كما استقبله مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.