شكرا لمتابعة خبر عن عُرف بمواقفه الداعمة للمملكة.. وفاة اللبناني محمد الرز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توفى الناشط اللبناني محمد بن مصطفى الرز، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن عمر 28 عامًا، في نبأ أصاب جميع متابعيه بالحزن والآسى.

وعُرف محمد الرز -رحمه الله - بمواقفه الداعمة للمملكة، وآراءه ووقوفه ضد الإعلام المُعادي وحملات التشويه ضد المملكة وقادتها.

وتصدر وسم " محمد الرز في ذمة الله " وسط ذهول عدد من النشطاء والإعلاميين السعوديين، الذين أشادوا بمواقفه وآراءه، وشدة حبه للمملكة.

وأعرب نشطاء عن صدمتهم من نبأ وفاة الرز، سائلين الله الرحمة والمغفرة له وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدين أنه لطالما عُرف بقول كلمة الحق والوفاء والحب للمملكة.

وكان آخر منشور للناشط اللبناني محمد الرز، صورة له من أمام الكعبة المشرفة معلقا: "اللهم تقبل مني ".