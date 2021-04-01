ولي العهد يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة سياحية بالدرعية (صور)

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اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الأربعاء)، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في جولة سياحية على المواقع الأثرية في أنحاء الدرعية.

وأظهرت صور ولي العهد برفقة الكاظمي أثناء زيارتهما لعدة مواقع أثرية، وذلك عقب عقد جلسة مباحثات في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، حيث تأتي زيارة الكاظمي تلبية لدعوة قدمها له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

Source akhbaar24.argaam

