مدارس عالم الصغار العالمية بجدة تعلن عن وظائف تعليمية متعددة للنساء

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تعلن مدارس عالم الصغار العالمية في (جدة) عن طرح وظائف تعليمية في عدة تخصصات، للنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:

– معلمة لغة إنجليزية (English Teacher)

– معلمة لغة فرنسية (French Teacher)

– معلمة لغة عربية (Arabic Teacher)

– معلمة رياض أطفال (KG Teacher)

– معلمة مادة اجتماعيات (Social Teacher)

– معلمة رياضيات (Mathematics Teacher)

– معلمة حاسب آلي (Computer Teacher)

– معلمة علوم (Science Teacher)

– مراقبة طلابية (Floor Monitor)

– أخصائية اجتماعية (Social Worker)

الشروط العامة:

– أن تكون المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

نبذة عن مدارس عالم الصغار العالمية:

تأسست مدارس عالم الصغار العالمية منذ (35) سنة وتضم منى رياض الأطفال الذي تم تأسيسه في عام (1985م) ويضم فصول رياض الأطفال والحضانة، وفي العام (1988) تمت إضافة الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية للفتيات ثم تم نقلها إلى المبنى الجديد في العام (1990) لتضم أيضاً المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للفتيات، وفي العام (2010م) تم إضافة الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي (للبنين) إلى مبنى رياض الأطفال.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/8/18هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: broad[email protected] أو البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

Source wadhefa

