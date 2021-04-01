8 أطعمة تجعلك تتضور جوعًا !

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يتناول الإنسان الطعام للحصول على ما يكفي من الطاقة للحفاظ على عمل الجسم وأداء وظائفه، ولكن من المدهش أن هناك بعض الأطعمة التي لا تجلب الشعور بالشبع بل إنها يمكن أن تؤدي إلى شعور الشخص بالجوع واشتهاء المزيد، بحسب موقع Boldsky.

أطعمة تزيد من الجوع

1- الزبادي

تحتوي معظم أنواع الزبادي المتوفرة في المتاجر على نسبة عالية من السكر، والتي تعتمد في أغلب الأحوال على المزيد من المحليات الاصطناعية، وهي التي تتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم مع القليل من الشعور بالامتلاء.

كما أن الإنسان لا يحتاج إلى مضغ الزبادي بسبب طبيعة قوامه، وبالتالي تتلاشى ميزة الشعور بالشبع بسبب المضغ، من جهة أخرى، فإن الزبادي اليوناني يتميز عن باقي الأنواع التقليدية بأنه يحتوي على ضعف إلى ثلاثة أضعاف كمية البروتين، ومن ثم يحقق شعورًا بالشبع لفترة أطول بعد تناوله.

2- الخبز الأبيض

يمنح الخبز الأبيض قيمة غذائية قليلة، لأنه مصنوع من الدقيق الأبيض والدهون التي تعطي المزيد من السعرات الحرارية مع شعور أقل بالشبع.

3- الأرز الأبيض

الأرز الأبيض من الأطعمة التي تعمل على زيادة نسبة السكر في الدم ولكنها تنخفض سريعًا، وبالتالي يكون هناك شعور بالجوع بعد تناوله بفترة قصيرة، ينصح الخبراء بتناول الأرز البسمتي أو الأرز البني لأنهما لن يتفاعلا بالطريقة نفسها.

4- المعكرونة البيضاء

تفتقر المعكرونة البيضاء إلى الألياف ولهذا لا تكون وجبة مشبعة، كما أنها من الأطعمة التي تعتبر مصدرًا مركّزًا للكربوهيدرات، التي تسهم في رفع نسبة السكر في الدم.

5- بياض البيض

تتضمن بعض الأنظمة الغذائية نصائح بتناول بياض البيض، والذي يعد بالفعل مفيدًا للصحة،لكن يوصي الخبراء بعدم الاعتماد على بياض البيض كعنصر غذائي مشبع لأن صفار البيض هو جزء البروتين في البيض، والذي تساعد أحماضه الأمينية أيضا على الإحساس بالامتلاء.

6- عصير الفاكهة

لا توجد ألياف في عصائر الفاكهة، علاوة على أنه بدون المغذيات الضرورية، يمكن لعصير الفاكهة أن يرفع نسبة السكر في الدم ويخفضها بعدئذ بفترة قصيرة فيشعر الشخص بالجوع أو الأخطر وهو الإحساس بالحاجة لتناول المزيد من العصائر.

7- الصودا

كلما تم تناول كميات أكبر من الصودا كلما زاد عدد السعرات الحرارية، كما يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصودا في المعدة، حيث تتسبب المستقبلات الكيميائية التي تكشف عن ثاني أكسيد الكربون في إفراز الخلايا الموجودة أعلى المعدة للهرمونات، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع.

8- الحبوب المحلاة

تؤدي الحبوب، التي تحتوي على مواد تحلية صناعية، إلى زيادة نسبة السكر في الدم وعندما تنخفض بشكل سريع يشعر الشخص بالجوع على نحو أسرع.

Source almowaten

