عبدالملك: منحة السعودية لتشغيل محطات وقود اليمن تخفف من أوضاع الشعب اليمني الصعبة

أعرب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك عن تقديره للدعم الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن هذه المنحة تأتي لتغطية احتياجات الشعب اليمني وتخفف من أوضاعه الصعبة، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.

كما عبر معاليه في تغريدات على تويتر عن ثقته الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، وكذا دعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.