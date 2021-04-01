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وزير الداخلية: أمن العراق لا ينفصل عن أمن السعودية والتعاون الأمني يشهد تطورًا مستمرًا

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الرياض - محمد عبدالله - زيارة الكاظمي دليل على عمق العلاقات بين البلدين

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إنَّ التعاون الأمني بين والعراق يشهد تطورًا مستمرًا وتنسيقًا وثيقًا، لافتًا إلى تحقق العديد من النجاحات في مختلف الملفات الأمنية نتيجة لهذا التعاون.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكَّد أنَّ أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن السعودية، لافتًا إلى أنَّ زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولقاءه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير - تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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