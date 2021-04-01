وزير الداخلية: أمن العراق لا ينفصل عن أمن السعودية والتعاون الأمني يشهد تطورًا مستمرًا

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إنَّ التعاون الأمني بين السعودية والعراق يشهد تطورًا مستمرًا وتنسيقًا وثيقًا، لافتًا إلى تحقق العديد من النجاحات في مختلف الملفات الأمنية نتيجة لهذا التعاون.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكَّد أنَّ أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن السعودية، لافتًا إلى أنَّ زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولقاءه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة.