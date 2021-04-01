القبض على شخص قتل آخر بدهسه أكثر من مرة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسة مرة أخرى ما تسبب في وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه أثناء ارتكاب الجريمة كان تحت تأثير المسكر، كما ضبط في مركبته مادة مسكرة.
وجرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
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