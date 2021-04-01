السعودية اليوم / تونس تسجل 1874 إصابة بفيروس كورونا



تونس 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

سجلت تونس 1874 إصابة جديدة بفيروس

واشارت وزارة الصحة التونسيه في بيان لها أمس الى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 254018، فيما بلغ مجموع الوفيات 8812.

// انتهى//

04:02ت م

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تونس 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسسجلت تونس 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و24 حالة وفاة خلال الساعات ال 24 الماضية.واشارت وزارة الصحة التونسيه في بيان لها أمس الى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 254018، فيما بلغ مجموع الوفيات 8812.// انتهى//04:02ت م0012

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