السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء جمهورية العراق يصل جدة



جدة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

وصل دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى جدة اليوم .

وكان في استقبال دولته بمطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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