السعودية اليوم / مصر تسجل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 699 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 202131 حالةً من ضمنهم 154694 حالة تم شفاؤها، و 11995 حالة وفاة.

//انتهى//

02:45ت م

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القاهرة 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 39 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 202131 حالةً من ضمنهم 154694 حالة تم شفاؤها، و 11995 حالة وفاة.//انتهى//02:45ت م0010

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