السعودية اليوم / رئيس الوزراء في جمهورية العراق يغادر الرياض



الرياض 19 شعبان 1442 هـ الموافق 01 إبريل 2021 م واس

غادر الرياض اليوم دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، وذلك عقب زيارته الرسمية للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين .

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