السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت المكسيك 5977 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,238,887، فيما بلغت حصيلة الوفيات 203210.

// انتهى //

23:59ت م

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مكسيكو سيتي 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت المكسيك 5977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 577 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,238,887، فيما بلغت حصيلة الوفيات 203210.// انتهى //23:59ت م0301

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