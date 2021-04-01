السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة



جدة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة معالي الدكتور مشبب القحطاني اليوم الاجتماع الدوري للجنة.

واستعرض الدكتور القحطاني الخطط الإستراتيجية والبرامج الرامية لتحقيق أهداف الجمعية وأدوارها الاجتماعية المتعددة في المنطقة، ومن أبرزها مبادرات " سواعد الأحياء ، وجاري ، وحي أجمل " .

وجرى خلال الاجتماع عرض لمراكز جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة والتي تبلغ أكثر من ٦٠ مركزاً ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .

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23:20ت م

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