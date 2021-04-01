السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 23904 إصابات جديدة بفيروس كورونا



روما 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 23904 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3584899، فيما بلغ إجمالي الوفيات 109346.

// انتهى //

23:16ت م

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روما 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 23904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 467 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3584899، فيما بلغ إجمالي الوفيات 109346.// انتهى //23:16ت م0293

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