السعودية اليوم / ‎فرنسا تمدد الإغلاق الجزئي على كامل البلاد لأربعة أسابيع إضافية



باريس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

‎مددت الحكومة الفرنسية اليوم الإغلاق الجزئي لمكافحة جائحة فيروس

وقال الرئيس ماكرون في خطاب له: إن الإغلاق يأتي في محاولة لوقف الموجة الثالثة من تفاقم الإصابات بفيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.‎

وأوضح أن القيود تنص على حظر تجول بدءاً من الساعة السابعة مساءً، كما ستُغلق بعض الشركات وتفرض قيود على التنقلات.

// انتهى //

23:04ت م

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باريس 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس‎مددت الحكومة الفرنسية اليوم الإغلاق الجزئي لمكافحة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على كامل البلدان لمدة 4 أسابيع إضافية.وقال الرئيس ماكرون في خطاب له: إن الإغلاق يأتي في محاولة لوقف الموجة الثالثة من تفاقم الإصابات بفيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.‎وأوضح أن القيود تنص على حظر تجول بدءاً من الساعة السابعة مساءً، كما ستُغلق بعض الشركات وتفرض قيود على التنقلات.// انتهى //23:04ت م0289

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