السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين 13 حالة وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% .

// انتهى //

23:03ت م

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رام الله 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين 13 حالة وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1839 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% .// انتهى //23:03ت م0288

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