شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. سحب رعدية على الشرقية وأتربة على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الخميس، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

ونبهت هيئة الأرصاد من حدوث رياح نشطة وسحب رعدية، يصاحبها نشاط نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، على المنطقة الشرقية، في (الخفجي - النعيرية - حفر الباطن)، وتبدأ الحالة في الـ 12 مساء وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم الخميس.

كما ستحدث ذات الحالة في منطقة المدينة المنورة، وخاصة (الحناكية - المهد - وادي الفرع)، والرياض في مناطق (الدوادمي – عفيف) من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ ٩ من مساء اليوم الخميس، فيما ستحدث كذلك الرياح النشطة والسحب الرعدية في منطقة مكة المكرمة (الخرمة - المويه - تربة – رنية)، من الساعة الـ 12 مساء وحتى الـ 9 مساء.

وأشار المرصد إلى حدوث رياح نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ 9 مساء، على منطقة الرياض شاملة (الرين - السليل - حوطة بني تميم - وادي الدواسر- الخرج - الدرعية - الزلفي - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق – حريملاء)، فيما ستتكرر ذات الحالة على منطقة القصيم في (البكيرية - الرس - المذنب - بريدة - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء)، من الساعة الـ 12 مساء وحتى الـ 9 مساء.