شكرا لقرائتكم خبر عن كلاب تنهش مسناً أمام محطة وقود على طريق الوجه - أملج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعرض مواطن «طاعن في السن» مساء (الأربعاء)، إلى هجوم من كلاب ضالة أمام إحدى محطات الوقود قرب المنطقة الصناعية عند مركز التفتيش الجنوبي على الطريق الدولي بين الوجه وأملج.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد بن سعد العنزي لـ«الخليج 365» أن رجال الهلال الأحمر بمحافظة الوجه تلقوا بلاغا عن تعرض مواطن لحالة عض من الكلاب الضالة في إحدى محطات الوقود على طريق الوجه - أملج، وعند مباشرة الحادثة اتضح أنه طاعن في السن تعرض لعضة قوية في الفخذ فوق منطقة الركبة في القدم اليسرى، ما استدعى نقله إلى مستشفى الوجه بعد خضوعه للإسعافات الأولية، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.