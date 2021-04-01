شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: التعاون الأمني مع العراق يشهد تنسيقاً وثيقاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن ‏زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بسمو ولي العهد، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة.

وأضاف سموه عبر تويتر: "‏التعاون الأمني يشهد تطوراً مستمراً وتنسيقاً وثيقاً، وتحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية، ويعد شاهداً على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة".