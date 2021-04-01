شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 38 متدربا لـ«الشارة الخشبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ممثلة في المفوضية الكشفية أمس الدراسة الأولية للشارة الخشبية لتأهيل قيادات كشفية جديدة، بمشاركة 38 متدربا من جوالة وكشافة الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والتي استمرت لمدة يومين افتراضيا.

وأكد مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة م. بدر العبدالواحد أهمية الحركة الكشفية ودورها في المجتمع، كونها حركة تربوية تطوعية، تهدف للمساهمة في تنمية الشباب، وإكسابهم مهارات ومعارف وخبرات تساعدهم على تحقيق دورهم في الحياة وفي مجتمعهم وأسرهم، وتجعلهم مواطنين صالحين يحبون الخير ويقدمونه للآخرين.