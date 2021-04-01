شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: جامعة الملك فيصل قدمت إسهامات نوعية في تنمية الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، أمس، افتراضيًا، حفل تخرج الدفعة الثانية والأربعين من خريجي وخريجات جامعة الملك فيصل.

جهود ومبادرات

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، وآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو أمير المنطقة الشرقية كلمة قال فيها: «لقد كان أملنا جميعًا وللعام الثاني على التوالي أن نفرح معكم بهذا الإنجاز حضوريا في رحاب الجامعة لولا هذا الظرف الاستثنائي، وبإذن الله تعالى تزول هذه الجائحة قريبًا بفضله ومنته، مثمنين لمقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة كل الجهود والمبادرات الوطنية التي قدمت، والتي هي منسجمة بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة، والتي جعلت صحة الإنسان أولوية قصوى، فتحققت في سبيل ذلك نجاحات كبرى شكلت أنموذجًا عالميًّا يحتذى به».

منجزات معرفية

وأعرب سموه عن تهنئته الصادقة للخريجين والخريجات في هذه الجامعة المميزة التي تحتفل اليوم بدفعتها الثانية والأربعين بعد مسيرة بناء وعطاء تجاوزت نصف قرن من المنجزات المعرفية والبحثية والمجتمعية، ووضعت بصمات ناصعة وقدمت إسهامات نوعية في تنمية الوطن وازدهاره في كل المجالات، وما زالت هذه الجامعة تشهد تطورا، لافتا على مستوى هويتها المؤسسية، وخطتها الاستراتيجية، وتوجهاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وفي مجالات تنمية الأعمال تحقيقًا لتطلعات رؤيتنا الطموحة رؤية المملكة 2030.

عطاء كبير

وهنأ سموه أسر الخريجين بتخرج أبنائهم وبناتهم، وقد تحققت لهم أمنياتهم، مقدرًا لهم كل جهودهم التي بذلوها لدعمهم خلال دراستهم، معربًا سموه عن شكره لرئيس الجامعة د. محمد العوهلي، وجميع مسؤولي الجامعة، ومنسوبيها من هيئة تدريسية وإدارية وفنية على ما بذلوه من عطاء كبير لتسيير العملية التعليمية في هذه الظروف الطارئة.

دعم متواصل

من ناحيته، ثمن رئيس الجامعة د. محمد العوهلي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية حفل تخريج الدفعة الـ 42 من خريجي وخريجات الجامعة، مؤكدًا أن ما تحقق لجامعة الملك فيصل جاء بفضل الله تعالى، ثم بما حظيت به من رعاية ودعم غير محدود من مقام القيادة الرشيدة -أيدها الله- مقدّمًا خالصَ الشكر والتقديرِ لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبِه، وسمو محافظ الأحساء -حفظهم الله- على دعمِ سموهم المتواصلِ لتحقيقِ رسالةِ الجامعة السامية.

توجيهات بناءة

وقدر لوزيرِ التعليمِ ونائبه توجيهاتِهما البنَّاءةِ، ولجميع مسؤولي الجامعة والهيئة التدريسية والإدارية والفنية على ما قدموه من جهود لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ولما تحقق بفضل الله تعالى للجامعة في سنواتها الأخيرة من إنجازات نوعية حصدت من خلالها جوائز محلية ودولية، وحققت تحولات نوعية في مشروعاتها المؤسسية، وبارك معاليه لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات ولأولياء أمورهم، مهيبا بهم أن يكونوا قدوات مضيئة وسفراء لجامعة الملك فيصل، وأن يستثمروا ما اكتسبوه من معرفة ومهارة ومهنية للتحليق في فضاءات واسعة من النجاح والتألق في كل مجالات الوطن التنموية.

خدمة الوطن

بدورهم عبر عدد من الخريجين والخريجات عن مشاعر امتنانهم وشكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، وللجامعة، مهنئين أسرهم بما تحقق لهم من نجاح، عاقدين العزم على بذل الجهد والعطاء في خدمة وطنهم.

وتضمن الحفل فقرة إحصاءات الخريجين، وحصاد المنجزات، وأداء القسم لخريجي الكليات الطبية، وفواصل مرئية توثيقية.