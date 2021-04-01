شكرا لقرائتكم خبر عن 310 آلاف وصفة طبية عبر «وصفتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الوصفات الطبية التي تمّ صرفها عبر خدمة «وصفتي» في محافظة الأحساء، حتى الآن، أكثر من 310.000 وصفة طبية، من خلال 58 منشأة صحية مُفعّلة للخدمة.

وأوضح تجمّع الأحساء الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمة خلال شهر فبراير 2021م، في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بلغ 37.531 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الوصفات الطبية التي تمّ صرفها 64.158 وصفة، وذلك خلال نفس الفترة.

يُذكر أن خدمة وصفتي الإلكترونية تستهدف رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توافر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، للتيسير على المستفيدين واستلام الدواء من أقرب صيدلية متعاقدة مع وزارة الصحة في الوقت الملائم.