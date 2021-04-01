شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «معالم النور» بمشاركة 7 جهات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت سبع جهات حكومية وخاصة، بقيادة وتمكين من برنامج خدمة «ضيوف الرحمن»، أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، برنامج «معالم النور»، الذي يستهدف تأهيل مشرفي وملاك المواقع الإسلامية التاريخية في طيبة الطيبة، بمشاركة 17 مشرفًا ومالكًا لمواقع إسلامية تاريخية، وذلك لوضع خطة متكاملة للتطوير والتحسين الممنهج على أسس عالمية عبر 10 ورش عمل، فيما ستكون المراحل المقبلة في باقي المواقع ذات الأولوية في التاريخ الإسلامي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج همام بن جريد أن «معالم النور» أطلق بدعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة البرنامج، ومن لجنة المواقع التاريخية الإسلامية، وتنفيذ وزارة الثقافة، وزارة السياحة والتراث، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، وبدعم وتمكين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن.