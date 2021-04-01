شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار خدمات تعليمية من مركز الملك سلمان لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في قطاع التعليم لليمن.

حيث قام المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مشروع لتحسين وصول النازحين داخلياً في اليمن إلى الخدمات التعليمية، ودعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح في محافظات عدن ومأرب ولحج وحضرموت وتعز، بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

كما قام المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بضمان استمرار وصول الفتيات والفتيان إلى التعليم من خلال تجهيز المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية للطلاب وبناء قدرات الكادر التعليمي والمؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج التدريب ورفع الوعي للتعامل مع جائحة كورونا في البيئة التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والقنوات المحلية بقيمة 10 ملايين دولار.