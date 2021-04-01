شكرا لقرائتكم خبر عن حوكمة لتنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام، وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي مخرجاتها تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام.

وتعمل وكالات الرئاسة بشكل دوري على وضع معايير ومستويات للأداء وتطوير أساليب تقييم كافة المشاريع والبرامج التطويرية المستقبلية بشكل يضمن تحقيق أهدافها الرامية إلى صناعة آفاق مستقبل الرئاسة وإدارتها الخدمية والإدارية.

وعن تطوير منظومة تقديم ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن فقد أكدت وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية سعيها في استحداث نقاط تعبئة أوتوماتيكية حسب المواصفات العالمية بالمسجد الحرام، والتوسعة السعودية الثالثة وإنشاء محطة إلكترونية جديدة خاصة بغسل الحافظات وتعقيمها وتجفيفها، وإضافة تقنية ذكية داخل الحافظات لقياس مستوى الماء ودرجة حرارته، بالإضافة إلى دراسة سبل الاستعانة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في توزيع عبوات ماء زمزم داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

وتسعى الوكالة في حزم المشاريع التطويرية والتنظيمية لمنظومة العمل في ساحات المسجد الحرام إلى استحداث مظلات ومداخل إلكترونية، كاشفة للمعادن وما شابهها على كافة مداخل الساحات ووضع آلية إلكترونية متطورة لاعتماد تصاريح المشاريع والأعمال المدنية ووجبات الإطعام الخيري، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة إضافة إلى تدعيم أبواب المسجد الحرام بكاميرات التفتيش الآلي، وإنشاء خدمة إلكترونية خاصة بتصاريح إدخال وإخراج الأعيان مما يسهم في تنظيم عملية الدخول والخروج، والمحافظة على نظافة المسجد الحرام ومنع دخول ما يمس أمنه وسلامة قاصديه.

كما تطمح الرئاسة من خلال مشاريع تطوير إدارة خدمات التنقل على تحقيق الاعتماد الكلي على العربات الكهربائية، والاستغناء عن العربات اليدوية وتحويل خدمات استلام وتسليم العربات من مراكز التوزيع بشكل آلي مع زيادة مواقع مراكز الخدمة وربط خدمة مواقف القطارات والباصات إلى داخل المسجد الحرام.

وفي الجانب الوقائي والبيئي تعمل الوكالة على إنشاء مختبر شامل لتحليل واختبار كافة المواد المستخدمة في المسجد الحرام، وإنشاء غرفة تحكم مرتبطة بالكاميرات الحرارية للرصد والمعالجة وجلب أجهزة إلكترونية ثابتة لتعقيم الهواء تدعم منظومة الأجهزة المتنقلة.