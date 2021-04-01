شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس القضاء الإداري، أمس، جلسته عن بُعد عبر منصة الإدارة الإلكترونية، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ د. علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقيات عددٍ من القضاة في مختلف الدرجات القضائية، بالإضافة إلى تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان. وأضاف إن المجلس وافق على الخطة التدريبية للقضاة للعام 1442 - 1443هـ، كما اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.