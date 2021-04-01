شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال لجنة المتابعة السعودية القطرية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمس، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة السعودية القطرية، واستقبل نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية رئيس وفد دولة قطر السفير علي الهاجري.

وترأس الاجتماع من جانب المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما ترأسه من الجانب القطري السفير علي الهاجري. وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين -حفظهما الله- وما تضمنه بيان العلا، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.