شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 75 ألف وكالة إلكترونية في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم توجيه وزير العدل د. وليد الصمعاني، مؤخرًا، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة إلى أكثر من 75 ألف مستفيد، خلال أسبوعين.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاءت في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وكانت الوزارة تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدّمة عبر بوابة ناجز أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز.

وأوضحت «العدل» أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصرًا سنًّا أو عقلًا بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة، ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.