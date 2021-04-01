شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال 72 كيلومترا بطريق جدة - مكة المباشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستكمل وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر، والذي يتضمن أربع حارات في كل اتجاه، بطول 72 كيلومترا.

يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنويا، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة.

ويختصر الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة بنحو 35 دقيقة، كما يربط مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، مما يساهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، خصوصا طريق الحرمين السريع.