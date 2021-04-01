موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. خسائر "الجانحة" واتفاقيات سعودية عراقية

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بحث السودان، وأمريكا، المتطلبات الاقتصادية لدخول البنوك الأمريكية والغربية للسودان، ومساهمة واشنطن في توفير هذه المتطلبات.

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفر جيفن وإغلاقها للقناة قد تصل إلى مليار دولار.

لم تصبح "المنقوشة" وجبة الفطور المفضلة عند اللبنانيين، وجبة الفقراء، بعد تضاعف ثمنها 5 مرات، على وقع انهيار اقتصادي غير مسبوق.

توقعت أكبر أسواق التأمين الدولية في العالم خسائر ضخمة نتيجة توقف الملاحة بقناة السويس لمدة أسبوع.



ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الأربعاء 31 مارس 2021، بدعم المعدن النفيس عالميا.

أفاد التلفزيون السعودي أن العراق والسعودية وقعا 5 اتفاقات، الأربعاء، أثناء زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للرياض.

كشف حادث جنوح السفينة البنمية بقناة السويس، قصصا كثيرة تعبر عن بطولات، وانتماء وحب المصريين لبلدهم، واستعدادهم لفدائه بالروح.

ارتفعت البورصة السعودية ارتفاعا قويا، في ختام جلسة الأربعاء، بعد إعلان المملكة عن برنامج استثماري ضخم بقيادة "أرامكو" و"سابك".



رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع قليلا هذا العام بعد انخفاض أقل كثيرا من المتوقع في 2020 عندما بدأ تفشي الجائحة.

تنظر السعودية بأهمية إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



واصل التضخم الارتفاع بمنطقة اليورو في الشهر الجاري، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا في أيرلندا وواصل القفز في البرازيل خلال الشهر الماضي.



صوت البرلمان العراقي مساء اليوم، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.

بدا واضحا من أزمة سفينة "إيفر جيفن" وجنوحها في الممر المائي لقناة السويس، أن المعلومات المجاورة للقصة الرئيسية أكثر من الحدث نفسه.

