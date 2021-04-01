اخبار السعوديه

الكاظمي يبحث مع الفالح ورجال الأعمال السعوديين تسهيل فرص الاستثمار

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الكاظمي يبحث مع الفالح ورجال الأعمال السعوديين تسهيل فرص الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

الكاظمي يبحث مع الفالح ورجال الأعمال السعوديين تسهيل فرص الاستثمار

متابعات الخليج 365 - واس

التقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق أمس الأربعاء، بقصر الملك سعود في الرياض، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف عجلان العجلان وعدد من رجال الأعمال السعوديين.

الكاظمي يناقش معوقات الاستثمار

وجرى خلال اللقاء منقشة تعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في العراق، وسبل تذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء العراقي على أن البلدين يهدفان إلى تطوير علاقتاهما، مشيراً إلى أن العراق يوجد بها العديد من الفرص الثمينة، وأنه يتطلع لاستغلال الشركات السعودية لأكبر قدر ممكن من هذه الفرص.

تسهيل فرص الاستثمار

وأفاد أن جمهورية العراق تعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين لتسهيل فرص الاستثمار بها.
من جهته ، أكد معالي وزير الاستثمار أن حكومة خادم الحرمين الشريفين مستمرة وبلا تردد بدعم القطاع الخاص السعودي للاستثمار في العراق، وستعمل مع الحكومة العراقية على تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا