وزير الداخلية : التعاون الأمني السعودي العراقي يشهد تطورًا مستمرًّا وتنسيقًا وثيقًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن التعاون الأمني بين السعودية والعراق يشهد تطورًا مستمرًّا وتنسيقًا وثيقًا، وتحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية، ويعد شاهدًا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.

وأوضح سموه أن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة.

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