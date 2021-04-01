ضبط مواطن قتل آخر بالدهس عمدًا في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-01

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدًا والاعتداء عليه؛ ما تسبب في وفاته.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسة مرة أخرى ما تسبب في وفاته- رحمه الله – فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة، وضبط في مركبته مادة مسكرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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