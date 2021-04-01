شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن الدولة ملتزمة بمجانية الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين. وقطع القصبي بعدم صحة مايتم تداوله عن فرض مقابل مالي على بعض الخدمات بعد تخصيصها. وقال رداً على سؤال "الخليج 365" في المؤتمر الصحفي الدوري أمس (الأربعاء) في الرياض: «إن الهدف من برنامج التخصيص هو رفع كفاءة التشغيل ورفع نوعية الخدمات المقدمة للمواطن». وأشار الوزير إلى أن مدينة الرياض في مرحلة تخطيط وتنظيم وإعادة توزيع. وأشار القصبي إلى أن خطة وزارة الصحة تستهدف الانتهاء من تحصين جميع المواطنين والمقيمين قبل نهاية عام 2021. ولفت إلى أنه في الـ90 يوما الماضية شهدت المملكة إطلاق وإعلان 11 مبادرة ومشروعًا ذات أثر محلي وعالمي، وفي الأيام الـ 4 الماضية فقط، شهدت المملكة إطلاق 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية. وشدد على أن القضاء في المملكة مستقل ولا تتدخل الحكومة في أحكامه.

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن برنامج «صُنع في السعودية» يهدف إلى أن يكون المواطن شريكا في التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى المساعدة في خلق نحو مليون وثلاثة آلاف فرصة وظيفية.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي إن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تتضمن زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.